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Alman otomobil üreticileri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yol açtığı parça sıkıntısından etkileniyor

Çarşamba, 30 Mart 2022 16:58:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli LMC Automotive, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın Almanya’daki tesislerin kapanmasına ve yalnızca Mart ayında yaklaşık 150.000 adetlik kayba yol açmasının beklendiğini belirtti. Mart ayının başında Ukrayna ve Rusya’daki otomotiv üretimi neredeyse tamamen durma noktasına gelmişti.

Rusya ve Ukrayna’dan parça tedarik edilememesinden kaynaklanan sıkıntı Avrupa genelindeki pazarları etkiliyor ve etkilemeye devam edecek. Ancak savaş nedeniyle Avrupa’da (Rusya ve Ukrayna hariç) kapatılan tesisler çoğunlukla Alman şirketler tarafından işletiliyor. Alman otomobil üreticileri üzerindeki bu büyük etki Ukrayna’daki kablo tedarikçilerine bağımlılıklarından kaynaklanıyor.

Tedarikte yaşanan aksaklıklardan en çok etkilenen Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen Group, Ukrayna’nın eksikliğini dengelemek için Romanya ve Macaristan’daki tesislerin yanı sıra Avrupa dışındaki bazı ülkelerden parça tedarikini artırdığını açıkladı. Öte yandan birkaç Ukraynalı tedarikçi tedarikin sürdürülebilirliği bir risk olmaya devam etse de küçük tonajlarda üretim yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte kablo sıkıntısı nedeniyle Almanya’nın üretiminde yaşanan aksaklıkların Nisan ayında azalabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği otomotiv üretim 

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