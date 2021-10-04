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Opel Eisenach tesisindeki otomobil üretimini geçici olarak durduracak

Pazartesi, 04 Ekim 2021 15:20:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel, küresel yarı iletken çip sıkıntısı ve pandemiden dolayı oluşan istihdam sıkıntısı nedeniyle yıl sonuna kadar Almanya’nın Eisenach kentindeki tesisini geçici olarak kapatacağını belirtti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Eisenach tesisindeki üretimin, tedarik zincirinin durumuna bağlı olarak 2022 yılının başında yeniden başlaması planlanıyor.

Opel, Eisenach tesisindeki 1.300 çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağını ve Fransa’da bulunan tesisinin üretimin bir kısmını üstleneceğini belirtti.


Etiketler: Almanya  otomotiv  Avrupa Birliği  üretim  |  benzer haberler »


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