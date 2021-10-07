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Voestalpine Linz’de yeni asitleme hattının inşası için yatırım yapıyor

Perşembe, 07 Ekim 2021 11:18:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Linz’de bulunan 3 No’lu soğuk haddeleme tesisinde (BETA 3) yeni bir entegre asitleme hattı inşa etmek için 188 milyon € yatırım yaptığını açıkladı. Yeni asitleme hattı, süreç verimliliğini ve ürün kalitesini artıracak.

Tam otomatik asitleme hattı, otomotiv, ev eşyaları ve inşaat sektörü için yüksek ve ultra yüksek mukavemetli çelik üretimini artıracak.

BETA 3’ün 2023 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin yıllık yaklaşık iki milyon mt üretim kapasitesi olacak. BETA 3, müşteri talebine göre asitleme işlemi için sülfürik asit yerine hidroklorik asit kullanacak.


Etiketler: Avusturya  çelik üretimi  yatırım  Avrupa Birliği  Voestalpine  |  benzer haberler »


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