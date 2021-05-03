Vietnamlı inşaat şirketleri yüksek çelik fiyatları nedeniyle iflas edebilir

Yerel basında çıkan haberlere göre, Vietnamlı inşaat şirketleri son zamanlarda inşaat çeliği fiyatlarının %40 artarak kg başına 19.000 VND (0,82 $) seviyesine ulaşmasıyla iflas riski altında. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, inşaat maliyetleri de yükseldiğinden, artan malzeme fiyatları yakın gelecekte konut fiyatlarını artıracak.
Vietnam İnşaat Müteahhitleri Birliği, geçtiğimiz günlerde hükümeti inşaat çeliği fiyatlarındaki artışa karşı çözüm bulmaya çağırdı, fiyat artışının nedenlerinin incelenmesini ve piyasa fiyatlarının güncellenmesini istedi. Birlik, mevcut durumun sabit fiyatlı sözleşmeleri nedeniyle konut fiyatlarını yükseltemeyecek olan yerel müteahhitleri iflasa sürükleyebileceğini belirtti.
Öte yandan, Vietnam’da birçok çelik üreticisinin finansal performansları, bu yılın birinci çeyreğinde artan çelik fiyatları nedeniyle iyileşti.