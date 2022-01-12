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SEAISI: ASEAN ülkelerinde inşaat sektörü üçüncü çeyrekte çoğunlukla büyüme gösterdi

Çarşamba, 12 Ocak 2022 11:47:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) açıklamasına göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ASEAN-6 ülkelerinde inşaat sektörü, kamu inşaat faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla çoğunlukla büyüme gösterdi.

Üçüncü çeyrekte, Endonezya inşaat sektörü, ülke pandemi sırasında bile sektörün faaliyetlerini durdurmadığından %3,8 genişledi. İkinci çeyrekte %4,4’lük büyüme kaydedilmişti.

Söz konusu çeyrekte, Malezya inşaat sektörü, inşaat mühendisliği (-%36,1), konut (-%27,3) ve konut dışı (-13,3) alt sektörlerindeki faaliyetlerin azalmasıyla %20,6 daraldı. Daralmanın başlıca nedenleri pandemiye ilişkin kısıtlamalar ve istihdam sıkıntısı oldu.

Filipinler inşaat sektörü, sektördeki yatırımların üçüncü çeyrekte %23,8 oranında artmasıyla desteklenerek, söz konusu çeyrekte %16,8 büyüdü.

Singapur inşaat sektörü, hem kamu hem de özel sektörlerdeki genişleme sayesinde üçüncü çeyrekte %66 oranında büyüdü. Büyüme oranın yüksek olması, önceki yılın aynı çeyreğinde pandemi kısıtlamalarının ardından inşaat faaliyetlerinin yavaş ilerlemiş olmasından kaynaklandı.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde, Tayland inşaat sektörü, ikinci çeyrekte kaydedilen %3,9’luk artışa kıyasla %4,1 oranında daralırken, Vietnam inşaat sektörü, pandemiye ilişkin kısıtlamaların inşaat projelerini aksatması nedeniyle %11,4 daraldı.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Filipinler  Tayland  Vietnam  inşaat  Endonezya  Malezya  Singapur  |  benzer haberler »


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