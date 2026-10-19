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VinMetal, Danieli'ye yıllık 700.000 mt kapasiteli ray ve profil haddehanesi siparişi verdi

Pazartesi, 19 Ekim 2026 11:27:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Vingroup'un bağlı kuruluşu Vietnam merkezli çelik üreticisi VinMetal, Ha Tinh entegre çelik tesisinde kurulacak ray ve profil haddeleme hattının temel ekipmanlarının tedariki için İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaştı. Anlaşma, yıllık 700.000 mt'un üzerinde kapasiteye sahip olacak hattın ekipmanlarının tasarımını, imalatını, tedarikini ve devreye alınmasını kapsıyor.

Demir yolu ve altyapı projelerine yönelik kapasite artırılacak

Hat, yüksek hızlı ve şehir içi demir yolları, sanayi tesisleri, köprüler, limanlar ve lojistik altyapısı için ray ve yapısal profil üretecek. Yatırım, VinMetal'in özel çelik ürünlerindeki faaliyetlerini genişletmesini desteklerken, yerel arzın güçlendirilmesine ve ithalata bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacak.

Vung Ang Ekonomik Bölgesi'nde yer alan VinMetal'in entegre çelik tesisinin ilk aşamada yıllık yaklaşık 6 milyon mt kapasiteye sahip olması, ikinci aşamadaki genişlemeyle kapasitenin yıllık 20 milyon mt'a çıkarılması planlanıyor. Danieli ile yapılan anlaşma, şirketin büyük altyapı projelerine yönelik yerel çelik üretimini geliştirme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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