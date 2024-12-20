ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Ekim’de aylık %33,6 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ekim ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %33,6 ve yıllık %19,2 artışla 178.817 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 92,6 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 117,4 milyon $’a kıyasla 138,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 84.466 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 66.398 mt’a kıyasla 66.549 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 25.418 mt ile Güney Kore, 22.556 mt ile Hollanda, 23.381 mt ile Japonya ve 8.100 mt ile Almanya takip etti.