Vertra Steel Ceyhan’daki kütük üretim tesisini yakında devreye alacak

Basında çıkan haberlere göre Vertra Steel, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kütük üretim tesisinin inşaatının %77’sini tamamladı. 2021 yılında temeli atılan tesisin kısa süre içinde üretim geçmesi planlanıyor.

Özel boyutlu çelik kütük üretecek olan tesis, Ceyhan ve çevresinde istihdam yaratacak. Şirket, karbon nötr ve yeşil mutabakat hedeflerini gerçekleştirebilmek için devam eden yatırımlarının yanında yeni yatırımlar da yapıyor.

Vertra Steel 200-220 mm çapında yuvarlak çelik kütük ve 150x150 mm, 200x200 mm ve 120x120 mm ebatlarında kare çelik kütük üretimi gerçekleştiriyor.