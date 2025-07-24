Vale’nin üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde yükseldi

Brezilyalı maden şirketi Vale, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %3,7 artışla 83,56 milyon mt demir cevheri üretirken yıllık %11,7 düşüşle 7,85 milyon mt pelet üretti.

Şirket Brucutu tesisinin dördüncü işleme hattını devreye almasının ardından performansı sayesinde demir cevheri üretiminde artış kaydettiğini belirtti.

Pelet üretimi ise şirketin 31-35 milyon mt aralığında yer alan tahminleri doğrultusunda düşürüldü.

Vale’nin demir cevheri satışları %3,1 düşüşle 77,35 milyon mt’a girerken, toz cevher satışları %1,2 düşüşle 67,68 milyon mt, pelet satışları %15,6 düşüşle 7,48 milyon mt ve ham cevher satışları %9,6 düşüşle 2,18 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ortalama toz cevher satış fiyatları %13,3 düşüşle 85,1$/mt CFR olurken, pelet satış fiyatları %14,7 gevşeyerek 134,1$/mt CFR’da kaydedildi.