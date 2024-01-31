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Vale’nin demir cevheri üretimi 2023 yılında yükseldi

Çarşamba, 31 Ocak 2024 08:38:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı maden şirketi Vale, 2023 yılında yıllık %4,3 artışla 321,1 milyon mt demir cevheri üretirken Brucutu madeninde daha fazla pelet üretilmesi sayesinde %14 artışla 36,5 milyon mt pelet üretti.

Şirket, üretimdeki artışı Serra Sul madeni ile İtabira ve Vargem Grande komplekslerinin başarılı performansına ve üçüncü parti alımlarındaki artışa bağladı.

Vale, 2023’ün dördüncü çeyreğinde karbondan arındırma hedeflerine ulaşmak amacıyla briket üretimine başladı. Yine aynı dönemde şirket 2022 yılının aynı çeyreğine kıyasla %11 artışla 89,4 milyon mt demir cevheri üretti. Aralık ayında kaydedilen üretim tonajı 2018 yılından beri en yüksek seviyede kaydedildi.

Şirketin pelet üretimi ise aynı çeyrekte yıllık %19 artışla 9,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2024 yılında 310-320 milyon mt demir cevheri ve 38-42 milyon mt pelet üretimi yapmayı bekliyor.

Dördüncü çeyrekte toz cevher ve pelet için FOB bazında ortalama satış fiyatları sırasıyla yıllık %12,6 ve %1,4 yükselerek 108,1$/mt ve 161,9$/mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vale 

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