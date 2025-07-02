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Vale dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olmayı planlıyor

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 11:01:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale’nin Gustavo Pimenta, üreticiyi dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olarak konumlandırma planlarını paylaştı.

Pimenta, 2019 yılına kadar Vale’nin zaten en büyük demir cevheri üreticisi olduğunu, Brumadinho bölgesindeki barajın çökmesiyle farklı segmentlerde üretiminin sekteye uğradığını belirtti.

Vale 2024 yılında 301,91 milyon mt demir cevheri üretimiyle 326,70 milyon mt üretim yapan Rio Tinto’nun gerisinde kalmıştı. Rio Tinto 2025 yılı için 323-338 milyon mt aralığında üretim yapmayı beklerken, Vale’nin üretim öngörüsü 325-335 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Pimenta önümüzdeki yıllarda şirketin yıllık üretim tonajının 360 milyon mt’a çıkmasını ve Vale’nin diğer şirketler arasında en büyük piyasa değerine sahip olmasını bekliyor. Vale’nin mevcut piyasa değeri 43,55 milyar $ olarak tahmin edilirken, BHP ve Rio Tinto’nun sermaye değerleri sırasıyla 122,1 milyar $ ve 98,85 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Bununla birlikte sekiz madenci daha Vale’den daha yüksek piyasa değerine sahip.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vale 

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