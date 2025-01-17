Vale ve Suudi Arabistan yeşil çelik kompleksi kurmak için anlaşma yaptı

Brezilyalı madenci Vale ile Suudi Arabistan’ın El-Cübeyl ve Yenbu yönetimleri, ülkenin doğu kıyısında inşa edilen Ras Al-Khair sanayi şehrinde yeşil çelik merkezi kurmak için arazi anlaşması yaptı.

İki aşamada kurulması planlanan projenin yıllık 12 milyon mt soğuk briketlenmiş demir üretme potansiyeli var. Bu sayede karbonsuz çelik üretimine geçişin hızlanacağı tahmin ediliyor.

Vale, bahsi geçen projeyle birlikte önemli piyasalarda entegre yeşil çelik üretimi merkezleri kurma vizyonu kapsamında Umman ve BAE için de benzer projeler planlıyor.

Vale’ye göre bu çelik merkezleri üçüncü kapsam emisyonlarını 2035 yılına kadar %15, birinci ve ikinci kapsam emisyonlarını ise 2030 yılına kadar %33 düşürmesinde önemli rol oynayacak.