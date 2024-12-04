Vale üretim beklentilerini güncelledi

Brezilyalı madenci Vale, demir cevheri üretim beklentilerini güncellediğini açıkladı.

Şirket yeni tahminlerine göre 2024’te 328 milyon mt demir cevheri üretmiş olacak. 2025’te 325 ila 335 milyon mt, 2026’da 340 ile 360 milyon mt ve 2030’da 360 milyon mt demir cevheri üretilmesi bekleniyor.

Pelet ve briket gibi aglomerat üretimi de 2024’te 37 milyon mt, 2025’te 38 ila 42 milyon mt, 2026’da 45 ila 50 milyon mt ve 2030’da 60 ila 70 milyon mt olacak.

Şirketin demir cevherindeki tenörün ise 2024’te %62,3’e, 2025’te %62,5’e, 2026’da %63’e ve 2030’da %63 ila %64 arasına çıkacak.

Demir cevheri üretim maliyetlerinin ise 2024’te 22$/mt, 2025’te 20,5-22$/mt olması ve 2026’da 20$/mt altına düşüp 2030’da 18-19,5$/mt bandına yer alması bekleniyor. Bu maliyetlere madencilik ve demir yolu ya da liman taşımacılığı gibi faktörler dahil, ancak üçüncü taraflardan alınan demir cevheri maliyetleri hariç tutuldu.