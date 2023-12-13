Vale Tubarão biriminde dünyanın ilk briketlenmiş demir cevheri tesisini devreye aldı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 10:56:45 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale Vitória’da bulunan Tubarão biriminde dünyanın ilk briketlenmiş demir cevheri tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Tubarão birimindeki ikinci tesisin önümüzdeki yılın başında devreye alınması planlanıyor. Böylece 2024 yılında Tubarão’da bulunan iki tesisin üretim kapasitesi yaklaşık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alacak. Tesislerin üretimi yıllık 6 milyon mt'a ulaşana kadar kademeli olarak artacak.

Vale tarafından geliştirilen ve test edilen ürün yüksek fırındaki sera gazı emisyonunu %10’a kadar azaltacak. Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere briket yüksek fırınlarda kullanılıp yüksek fırın kalite peletin yerine geçebilecek.

Açıklamaya göre şimdiden 30’un üzerinde şirket 2024 yılında sevk edilmek üzere söz konusu ürüne talep gösterdi.

Vale karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %33 azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.