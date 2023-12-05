Vale tekrar dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olmak istiyor

Salı, 05 Aralık 2023 09:55:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı maden şirketi Vale, 2019 yılında Rio Tinto’ya kaptırdığı dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi unvanını geri kazanmayı planladığını duyurdu.

Vale’nin üretimi, Minas Gerais eyaletindeki Brumadinho barajının çöküp 2018 yılında 27,3 milyon mt demir cevheri üreten Paraopeba tesisine bağlı madenlerin faaliyetlerini durdurmasıyla düşmüştü.

Vale şu anda yıllık 315 milyon mt demir cevheri üretiyor ve yine Minas Gerais eyaletinde yer alan Vargem Grande ve Capanema madenlerinin açılmasıyla 2025 yılında üretimini 345 milyon mt’a çıkarmak istiyor.