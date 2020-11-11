Vale piyasaya aşırı bir demir cevheri arzı sağlamayacak

Çarşamba, 11 Kasım 2020 11:37:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Brumadinho faciasının ardından piyasayı arz fazlasıyla doldurmamak için kapasitesini genişletirken dikkatli olacak.

Vale’nin Maliye ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Luciano Siani, “Sorumlu davranacağız ve piyasaya aşırı demir cevheri arzı sağlamayacağız,” şeklinde konuştu.

Vale demir cevheri üretimini kademeli bir şekilde artırmayı planlıyor, ancak Siani, Asya’da beklenen talep artışı gerçekleşmezse şirketin tüm kapasitesini kullanmayacağını belirtti.

Siani, “Amacımız piyasaya 450 milyon mt’a kadar arz sağlamak değil, gerektiği durumda piyasa talebini karşılamak için yeterli kapasiteye sahip olmak,” ifadelerini kullandı.