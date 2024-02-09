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Vale İspanyol Hydnum Steel’in yeşil çelik projesi için iş birliği yapacak

Cuma, 09 Şubat 2024 10:58:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı madenci Vale İspanya merkezli Hydnum Steel ile çelik üretimine yönelik düşük karbonlu çözümler geliştirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Şirketler İspanya’nın Puertollano kentinde gerçekleştirilecek yeşil çelik projesinde briketlenmiş demir cevheri tesisi inşa edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hydnum Steel’in yıllık 1,5 milyon mt sıcak rulo sac üretim kapasitesine sahip olacak yeşil çelik tesisi 2026 yılında devreye alınacak. Tesis fosil yakıt yerine yeşil hidrojen kullanacak yeni nesil teknolojiyle tasarlanacağından söz konusu anlaşma Vale’nin çelik üretimini karbondan arındırmak üzere hidrojen kullanımına yönelik çabalarını güçlendiriyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Vale 

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