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Vale demir cevheri filtreleme sistemlerine 1,3 milyar $ yatırım yapacak

Pazartesi, 21 Mart 2022 10:33:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, 2022-2025 yılları arasında demir cevheri filtreleme sistemlerine 1,3 milyar $ yatırım yapmayı planladığını belirtti. Şirket geçtiğimiz yıl aynı alanda 1,2 milyar $ yatırım yapmıştı.

Vale, Minas Gerais eyaletinde yer alan ve devreye alınması planlanan dört tesisten sonuncusu olan Brucutu madenindeki filtreleme tesisini bu yılın ikinci yarısına kadar devreye almayı planladığını bildirdi. Şirket aynı eyalette yer alan Vargem Grande madenindeki tesisi geçtiğimiz yılın Mart ayında devreye almıştı.

Vale Demir Cevheri Birimi Başkan Yardımcısı Marcello Spinelli, dört filtreleme tesisinin devreye alınmasının demir cevheri kalitesinin ve 2023 yılına kadar üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Söz konusu tesislerde yıllık 60 milyon mt demir cevheri üretimi yapılabiliyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  madencilik  yatırım  Vale 

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