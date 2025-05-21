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Vale Asya piyasasına düşük kaliteli demir cevheri satışı yapmaya hazırlanıyor

Çarşamba, 21 Mayıs 2025 10:21:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale, önümüzdeki aylarda başta Çin ile olmak üzere Asya piyasalarında rekabet etmek için düşük kaliteli demir cevheri satmayı planladığını açıkladı.

Kaynaklara göre Vale’nin demir cevheri satışlarının %62’sini oluşturan Çinli müşteriler çelik fiyatlarındaki gevşemeden dolayı kâr marjlarının azaldığını belirtiyor. Bu nedenle Çinli entegre üreticiler için demir cevheri fiyatlarının düşmesi büyük öneme sahip.

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, Avustralya çıkışlı %62 tenörlü demir cevheri fiyatlarının yaklaşık %6 üzerinde. 2021’de bu fark %20’ye kadar çıkmış olması, Vale’nin yüksek kaliteli demir cevheri satışlarında kâr marjının fazla olmadığını gösteriyor.

Yüksek kaliteli demir cevheri konsantrasyonu ekstra maliyetler çıkardığı için bu maliyetlerin düşürülmesi Vale’nin daha düşük fiyatlardan satış yapıp hem şirketin hem de Çinli müşterilerinin kâr marjının artmasını sağlayacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vale 

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