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ABD'de çelik işçilerinin sözleşme görüşmelerinde 48 saatlik otomatik uzatma uygulamasına geçilecek

Salı, 29 Eylül 2026 10:05:15 (GMT+3)   |   San Diego

ABD'nin Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW), Cleveland-Cliffs ile mevcut toplu iş sözleşmelerini 30 günlük uzatma süresinin 1 Ekim'de dolmasının ardından 48 saatlik dönemler halinde uzatacağını açıkladı. Bu düzenleme kapsamında taraflardan biri usulüne uygun bildirimde bulunarak uygulamayı sonlandırmadığı sürece sözleşmeler her 48 saatte bir otomatik olarak uzatılacak. Basında yer alan haberlere göre sendika, US Steel ile olan sözleşmelerinde de aynı uygulamaya geçmeyi planlıyor.

USW, Cleveland-Cliffs çalışanı üyelerine yönelik 26 Eylül tarihli son müzakere bilgilendirmesinde tarafların hafta boyunca birkaç tur karşılıklı teklif sunduğunu ve mali konularda bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşmaya varılması için hâlâ önemli ölçüde çalışma gerektiğini belirtti. Cleveland-Cliffs ile görüşmelerin 1 Ekim'de yeniden başlaması planlanıyor.

USW ile iki çelik üreticisi arasında imzalanan ve sendikanın temsil ettiği on binlerce işçiyi kapsayan temel toplu iş sözleşmelerinin başlangıçta 1 Eylül'de sona ermesi öngörülürken, sözleşmelerin süresi 30 gün uzatılmıştı.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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