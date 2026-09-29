ABD'de çelik işçilerinin sözleşme görüşmelerinde 48 saatlik otomatik uzatma uygulamasına geçilecek

ABD'nin Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW), Cleveland-Cliffs ile mevcut toplu iş sözleşmelerini 30 günlük uzatma süresinin 1 Ekim'de dolmasının ardından 48 saatlik dönemler halinde uzatacağını açıkladı. Bu düzenleme kapsamında taraflardan biri usulüne uygun bildirimde bulunarak uygulamayı sonlandırmadığı sürece sözleşmeler her 48 saatte bir otomatik olarak uzatılacak. Basında yer alan haberlere göre sendika, US Steel ile olan sözleşmelerinde de aynı uygulamaya geçmeyi planlıyor.

USW, Cleveland-Cliffs çalışanı üyelerine yönelik 26 Eylül tarihli son müzakere bilgilendirmesinde tarafların hafta boyunca birkaç tur karşılıklı teklif sunduğunu ve mali konularda bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşmaya varılması için hâlâ önemli ölçüde çalışma gerektiğini belirtti. Cleveland-Cliffs ile görüşmelerin 1 Ekim'de yeniden başlaması planlanıyor.

USW ile iki çelik üreticisi arasında imzalanan ve sendikanın temsil ettiği on binlerce işçiyi kapsayan temel toplu iş sözleşmelerinin başlangıçta 1 Eylül'de sona ermesi öngörülürken, sözleşmelerin süresi 30 gün uzatılmıştı.