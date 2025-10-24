 |  Giriş 
CSN, Usiminas’taki hisselerini satmayı reddettiği için para cezasına çarptırıldı

Cuma, 24 Ekim 2025 09:53:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya rekabet kurumu CADE, çelik ve demir cevheri üreticisi CSN’ye çelik üreticisi Usiminas’taki hisselerini satma emrine yıllarca uymadığı gerekçesiyle 23,4 milyon $ tutarında para cezası verdi.

Söz konusu süreç, 2011 yılında CSN’nin Usiminas’ın kontrolünü eline almak amacıyla oy hakkı olmayan hisselerin %16’sını satın almasıyla başladı.

Bir dizi hukuki anlaşmazlığın ardından 2014 yılında CSN’den Brezilya mevzuatı uyarınca toplamın %5’ini aşan hisselerini elden çıkarması istendi ve bu satışın tamamlanması için beş yıllık bir süre tanındı.

Ancak arka arkaya yapılan ertelemelerin ardından satış ancak 2025 yılında tamamlanabildi. Federal temyiz mahkemesi TRF-6, CSN’nin yıllarca süren gecikmeleri nedeniyle CADE’nin şirkete para cezası uygulamasına hükmetti.


