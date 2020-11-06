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US Steel önümüzdeki ay Keetac demir cevheri tesisini yeniden faaliyete alacak

Cuma, 06 Kasım 2020 10:38:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

Yerel haberlere göre, US Steel, Minnesota’daki Keetac demir cevheri tesisini Aralık ayının ortasında yeniden faaliyete almayı planladığını açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamada, çelik tesislerinde artan talepten cesaret aldıklarını ve yeniden faaliyete geçerek cevher ihtiyacı olan yerlerde bu talebi karşılamak için yeterli demir cevheri arzına sahip olacaklarını söyledi.

Şirket, yeniden faaliyete geçerken yaklaşık 400 pozisyonu doldurmayı beklediğini ve pandemiye bağlı olarak uygulanan kapanışların ardından Mayıs ayında tesis askıya alındığında işten çıkarılan çalışanları geri çağırmak için Birleşik Çelik İşçileri sendikasıyla birlikte çalışacağını belirtti.


Etiketler: ABD  demir cevheri  Kuzey Amerika  madencilik  US Steel  hammaddeler  |  benzer haberler »


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