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UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Kasım ayında aylık %6,7 azaldı

Salı, 21 Ocak 2025 13:56:51 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %6,7 ve yıllık %3,8 düşüşle 1 milyon mt seviyesine geriledi. 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde yerel çelik üretimi, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 10,7 milyon mt’a kıyasla 11,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %7,8 ve yıllık %5,9 düşüşle 804.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk 11 ayında ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 8,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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