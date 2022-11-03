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UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Eylül ayında aylık %50,1 arttı

Perşembe, 03 Kasım 2022 14:07:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %50,1 artışla ve yıllık %19 düşüşle 1,01 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise çelik üretimi 9 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda, İspanya çelik sektörü aylık %86,1 artışla ve yıllık %23 düşüşle 778.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Bu yılın ilk dokuz ayında ise sektör 6,76 milyon mt hurdayı geri dönüştürdü.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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