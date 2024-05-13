Ummanlı JSIS yeni filmaşin tesisinden satış yapmaya hazırlanıyor

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 15:55:49 (GMT+3) | İstanbul

Körfez ülkelerinin en önemli çelik üreticilerinden biri olan Umman merkezli Jindal Shadeed Iron and Steel (JSIS) yeni tesisindeki filmaşin üretimine devam ediyor. Nisan ayında yıllık 500.000 mt kapasiteli yeni filmaşin hattında üretime başlayan şirket, tahmini olarak Temmuz ayında satışlara başlamaya hazırlanıyor. SteelOrbis’e konuşan bir tüccara göre şirket şimdilik aylık 18.000-20.000 mt filmaşin satmayı hedefliyor.

Körfez ülkelerindeki piyasa oyuncularına göre JSIS önce Umman iç piyasasına satış yapmaya başlayacak. Kısa vadede komşu ülkelere de satış yapılabilir. Bazı kaynaklar Umman’dan BAE’ye şimdiden teklif verildiğini belirtti. Ancak Suudi Arabistan piyasası kapalı olduğu, BAE piyasası küçük olduğu ve yerel üretime odaklandığı ve Kuveyt ile Bahreyn’de çok fazla filmaşin tüketimi olmadığı için Körfez bölgesinde satış yapmak kolay olmayacak.

Öte yandan şirketin uzak piyasalara ihracat yapabileceği de söylendi. Bir tüccar, “Üretim kapasitesi Orta Doğu’daki tüketimin çok üzerinde olduğu için dış piyasalara satış yapmayı deneyecekler,” ifadelerini kullandı. Asya’daki düşük fiyatlar nedeniyle bu bölgeye satış yapmanın oldukça zor olduğu belirtilirken Avrupa’ya yapılacak satışlar ise Kızıldeniz’deki güvenlik sorunundan etkilenecek.

JSIS, yeni filmaşin tesisinin yanı sıra 1,8 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgeme/sıcak briketleme tesisine sahip. Bununla birlikte 2,4 milyon mt ham çelik, 1,4 milyon mt inşaat demiri ve 700.000 mt ticari profil kapasitesi bulunduruyor. Yerel basına göre filmaşin tesisi için yapılan yatırım, JSIS’in üretim kapasitesini yıllık 9 milyon mt’a çıkarma ve bölgedeki en büyük çelik üreticilerinden biri haline gelme projesi kapsamında gerçekleştirildi.