Ummanlı Al Jazeera demir yolu ağı aracılığıyla ihracat piyasalarına erişecek

Çarşamba, 31 Ocak 2024 15:04:38 (GMT+3) | İstanbul

Umman’ın başlıca çelik ve boru üreticisi Al Jazeera Product Company (AJSP), hammadde ve nihai mamul nakliyatının verimli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği yapmak ve uzak ihracat piyasalarına ulaşmak amacıyla Oman and Etihad Rail Company (OER) ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma ile birlikte OER, AJSP’nin Umman’daki tesislerine gelen ve tesislerden giden sevkiyatları BAE-Umman demir yolu ağı aracılığıyla iyileştirmesine yardımcı olacak. Söz konusu demir yolu ağı iki ülke arasındaki sevkiyat süresini kısaltacak, gecikmeleri ortadan aldıracak ve başlıca beş liman arasında 15.000 mt’a kadar navlun taşınmasını sağlayacak.

Taraflar arasındaki anlaşma, otomobil ve kamyonlara olan bağımlılığı azaltacak, iki ülkenin net sıfır karbon salımına ulaşma hedefini destekleyecek ve düşük karbonlu bir geleceğe geçişi sağlayacak demir yolu ağının önemini gözler önüne seriyor.

AJSR CEO’su Venkat A. N., “Oman and Etihad Rail Company ile kurduğumuz iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. OER tarafından sağlanacak yeni lojistik hizmeti, Körfez ülkeleri ve diğer ihracat piyasalarına ulaşma çabalarımızı hızlandıracak. Aynı zamanda gelecekteki zorluklara hazırlanmamıza ve lojistik maliyetlerimizi iyileştirmemize de yardımcı olacak,” açıklamasını yaptı.