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Danieli ve Tenova, Vulcan Green Steel için doğrudan indirgeme tesisi kuracak

Perşembe, 07 Aralık 2023 16:21:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hindistan merkezli Jindal Steel Group’un yeni kurulan birimi Vulcan Green Steel’in Umman’ın Al Wusta bölgesinde yer alan Duqm şehrinde yeni elektrik ark ocaklı üretim tesisini beslemek üzere Danieli ve Tenova’nın ortak geliştirdiği bir teknoloji olan bir Energiron doğrudan indirgeme tesisi için sipariş verdiğini duyurdu.

Yeşil çelik üretim merkezi olarak tasarlanan tesis bölgedeki hidrojene dönüştürülebilir doğal gaz rezervlerini ve yenilenebilir enerji türlerini kullanacak. Yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Tesis aynı zamanda stoklamak ya da ihracatını yapmak için sıcak briketlenmiş demir de üretebilecek.

Energiron teknolojisini kullanacak olan tesis önce doğal gaz kullanıp daha sonra hidrojen kullanımına geçecek.

Energiron teknolojisi, üretim esnasında ortaya çıkan karbondioksiti yakalayıp diğer işlemler için kullanma özelliğine sahip. Böylece tesisin karbon salımı düşürülmüş ve ilave gelir sağlanmış olacak.


Etiketler: Umman Orta Doğu Çelik Üretimi 

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