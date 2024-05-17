Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Nisan döneminde %190,1 yükseldi

Cuma, 17 Mayıs 2024 13:48:21 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %190,1 artışla 532.000 mt seviyesinde yer alırken yarı mamul ihracatı yıllık %91,4 artarak 599.000 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde profil ihracatı yıllık %35,5 artışla 187.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %13,9 düşüşle 1 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 351.600 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Yılın ilk dört ayında Ukrayna yıllık %25,4 artışla 291.400 mt yassı mamul ithal ederken profil ve yarı mamul ithalatı 2023 yılının Ocak-Nisan dönemine kıyasla %2,7 artışla 53.700 mt ve yarı mamul ithalatı 3.400 mt’a kıyasla 6.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde başlıca ihracat pazarları %81,6 ile AB, %5,6 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %4,5 ile Güney Amerika olurken ithalat yapılan başlıca rotalar %44,5 ile diğer Avrupa ülkeleri, %37,9 ile AB-27 ülkeleri ve %16,7 ile Asya olarak kayıtlara geçti.