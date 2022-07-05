Ukraynalı Interpipe’ın üretim ve satışları birinci çeyrekte savaş nedeniyle düştü

Salı, 05 Temmuz 2022 14:32:39 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın birinci çeyreğine yönelik faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Interpipe savaş nedeniyle başlıca tesislerindeüretimini Nisan başı itibarıyla durdurmak zorunda kaldı ve üretim dinamikleri bozuldu. Söz konusu dönemde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %16 düşüşle 163.000 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Interpipe’ın boru üretimi yıllık %12 düşüşle 94.000 mt olurken, boru satışları yalnızca yıllık %2 düşerek 102.000 mt seviyesinde kaydedildi. Satışlar, şirketin savaşın başladığı 24 Şubat öncesinde iyi seviyede satış yapması sayesinde az miktarda düştü. Bunun bir diğer sebebi ise, ABD’ye ve kısmen de Avrupa’ya yapılan satışların çoğunun Ukrayna’nın dışında bulunan ve transit geçişte olan stoklardan yapılması oldu. Söz konusu dönemde, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %34 düşüşle 41.000 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %50 düşüşle 7.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk çeyreğinde şirketin dikişsiz boru satışları, üretim ve satışların savaşa bağlı olarak kısıtlanması sonucu çoğunlukla Avrupa ile MENA bölgelerine yapılan satışların azalması nedeniyle yıllık %25 düşerek 45.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi yıllık %44 düşüşle 23.000 mt olurken, satışları yıllık %35 düşerek 25.000 mt oldu. Bu ürünlerin satışı, Ukrayna’nın dışında veya transit geçişte daha az stoku bulunması nedeniyle, boru satışlarına kıyasla savaştan daha çok etkilendi. Bu da söz konusu satışların yalnızca Mart ayında yıllık %74 düşmesine yol açtı.