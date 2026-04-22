Ukrayna ve İsveç SKDM doğrulama süreçlerini basitleştirecek

Çarşamba, 22 Nisan 2026 12:06:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna hükümeti, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki emisyon doğrulayıcı kurumların akreditasyon süreçlerini basitleştirmeye yönelik İsveç ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın, Ukraynalı ihracatçıların sıkılaşan çevre düzenlemeleri karşısında AB pazarına erişimini sürdürmesini desteklemeyi amaçladığı belirtildi. Ayrıca İsveç Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirme Kurumu’nun Ukraynalı doğrulama kuruluşlarının akreditasyonu için Ukrayna Ulusal Akreditasyon Ajansı’na destek vereceği de ifade edildi.

Gerçek emisyon verilerinin kullanımı mümkün olacak

Yapılan anlaşmanın Ukraynalı ihracatçıların sera gazı emisyonlarını varsayılan değerler yerine gerçek verilerle doğrulamasına imkân tanıyacağı vurgulandı.

Varsayılan emisyon değerlerinin genellikle daha yüksek seviyelerde olduğu ve SKDM kapsamındaki karbon maliyetlerini önemli ölçüde artırabildiği göz önünde bulundurulduğunda bu gelişmenin öneml taşıdığı aktarıldı.

Operasyonel zorluklara çözüm

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Oleksandr Krasnolutskyi, anlaşmanın sıkıyönetim koşulları nedeniyle yabancı uzmanların sahada doğrulama yapmasını zorlaştıran lojistik sorunlara çözüm getirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu iş birliğinin uluslararası akreditasyon ortaklıkları için örnek teşkil etmesi ve uyum süreçlerini hızlandırmasının beklendiği paylaşıldı.

Söz konusu adımın, özellikle çelik gibi enerji yoğun sektörler için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Daha etkin doğrulama süreçleri ve varsayılan emisyon değerlerine olan bağımlılığın azaltılması sayesinde Ukraynalı ihracatçıların AB pazarındaki rekabet gücünün korunmasının hedeflediği ifade edildi.


Etiketler: BDT Ticaret SKDM 

