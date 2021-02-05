Ukrayna merkezli NZF Şubat ayında ferroalyaj üretimini artıracak

Cuma, 05 Şubat 2021 17:42:00 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın en büyük ferroalyaj üreticisi Nikopol Ferroalloy Plant (NZF), son zamanlarda talepte görülen güçlü artış nedeniyle, Şubat ayında ferroalyaj üretimini artırmayı düşünüyor.

Buna göre şirket, ticari ürün üretimini son aylardaki ortalama üretim hacmi olan 35.000-36.000 mt’a kıyasla %22-25 artırarak 44.000 mt’a çıkarmayı planlıyor.

Söz konusu koşullar nedeniyle şirket, 16 No’lu, 17 No’lu ve 8 No’lu üç yüksek fırınını devreye alıyor. NZF’nin CEO’su Vladimir Kutsin, “Bugün itibarıyla 16 yüksek fırından sadece 8’i faaliyette. Ancak, büyük bakım çalışmaları ve teknik incelemeler yapıyoruz, bu nedenle birimlerimiz devreye alınmaya hazır,” dedi.