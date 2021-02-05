﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukrayna merkezli NZF Şubat ayında ferroalyaj üretimini artıracak

Cuma, 05 Şubat 2021 17:42:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın en büyük ferroalyaj üreticisi Nikopol Ferroalloy Plant (NZF), son zamanlarda talepte görülen güçlü artış nedeniyle, Şubat ayında ferroalyaj üretimini artırmayı düşünüyor.

Buna göre şirket, ticari ürün üretimini son aylardaki ortalama üretim hacmi olan 35.000-36.000 mt’a kıyasla %22-25 artırarak 44.000 mt’a çıkarmayı planlıyor.

Söz konusu koşullar nedeniyle şirket, 16 No’lu, 17 No’lu ve 8 No’lu üç yüksek fırınını devreye alıyor. NZF’nin CEO’su Vladimir Kutsin, “Bugün itibarıyla 16 yüksek fırından sadece 8’i faaliyette. Ancak, büyük bakım çalışmaları ve teknik incelemeler yapıyoruz, bu nedenle birimlerimiz devreye alınmaya hazır,” dedi.


Etiketler: hammaddeler  BDT  üretim  ferroalyaj  Ukrayna  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Oca

Ukrayna merkezli Interpipe’ın üretim sonuçları 2020’de düştü
25  Oca

Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi 2020 yılında %28,6 düştü
22  Oca

Ukraynalı NZF’nin ferroalyaj üretimi 2020 yılında %29,1 düştü
20  Oca

Ukrayna’nın ham çelik üretimi 2020’de %1,1 düştü
13  Oca

Ukrayna merkezli ZZHRK’nin demir cevheri üretimi 2020’de sabit kaldı