 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > UK...

UK Steel: Çelik sektörü yüksek enerji fiyatlarının baskısı altında eziliyor

Perşembe, 23 Ocak 2025 13:56:06 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, İngiltere çelik sektörünün yüksek elektrik fiyatları nedeniyle rekabet konusunda zorlu bir dönemden geçtiğini, İngiliz çelik üreticilerinin elektrik maliyetlerinin Almanya ve Fransa’daki rakiplerine kıyasla %50’den daha fazla olduğu ifade etti. Çelik sektörünün yenilenebilir enerji projeleri, altyapı geliştirme ve ulusal güvenlik gibi önemli kalemlerde hayati bir rol oynadığını öne sürerek UK Steel, hükümet müdahalesi olmadan çelik sektörünün rekabet edemeyeceğini söyledi.

UK Steel’in konu hakkında yayımladığı rapora göre 2024/2025 döneminde İngiltereli çelik üreticilerinin elektrik maliyeti 66£/MWh seviyesinde yer alırken, Alman üreticiler 50£/MWh ve Fransız üreticiler 43£/MWh ödeme yapıyor. Arada bulunan 16-22£/MWh’lik fiyat farkı, İngiltere çelik sektörünün Avrupalı rakiplerine kıyasla 37-50 milyon £ daha fazla maliyet yüklendiğini gösteriyor. Bununla birlikte hükümetin şebeke kullanım fiyatlarının yalnızca %60’ını karşılaması yetersiz görülüyor.

UK Steel, sektörün daha fazla elektrik gerektiren elektrik ark ocaklı üretime geçişi sırasında bu sorunun daha da büyüyeceğini ve hükümetin duruma el atması gerektiğini ifade etti.

Ticaret birliği, çelik sektörünün yaşadığı sorunların çözülmesi için hükümetin şebeke kullanım fiyatı karşılama oranını Almanya ve Fransa’da olduğu gibi %90’a çıkarmasını, perakende elektrik piyasasını gözden geçirmesini ve bulundukları konuma göre üreticilere dezavantaj yaratabilecek bölgesel fiyatlandırma modellerini kaldırmasını talep ediyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

British Steel ray depolama tesisi açtı

20 Kas | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu Liberty Steel’in Dunaferr’i satın almasına ilişkin onay verdi

05 Eki | Çelik Haberler

Liberty Steel tasfiye sürecindeki Dunaferr’i satın alacak

12 Tem | Çelik Haberler

Primetals, Hydnum Steel’in yeşil çelik tesisine elektrik ark ocağı tedarik edecek

14 Haz | Çelik Haberler

H2 Green Steel yeşil çelik tedariki için yaptığı iş birliklerine Marcegaglia'yı da ekledi

03 May | Çelik Haberler

Primetals, voestalpine’in iki galvanizleme hattını geliştirecek

14 Eyl | Çelik Haberler

Liberty, Tata Steel’in Port Talbot tesisiyle ilgileniyor

18 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel UK elektrik ark ocağına geçmeyi planlıyor, sendikalar endişeli

20 Tem | Çelik Haberler

Liberty Steel Rotherham tesisinin kapasitesini artıracak

22 Haz | Çelik Haberler

EMR UK operasyonlarında geçici değişikliğe gitti

26 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis