UK Steel: Çelik sektörü yüksek enerji fiyatlarının baskısı altında eziliyor

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, İngiltere çelik sektörünün yüksek elektrik fiyatları nedeniyle rekabet konusunda zorlu bir dönemden geçtiğini, İngiliz çelik üreticilerinin elektrik maliyetlerinin Almanya ve Fransa’daki rakiplerine kıyasla %50’den daha fazla olduğu ifade etti. Çelik sektörünün yenilenebilir enerji projeleri, altyapı geliştirme ve ulusal güvenlik gibi önemli kalemlerde hayati bir rol oynadığını öne sürerek UK Steel, hükümet müdahalesi olmadan çelik sektörünün rekabet edemeyeceğini söyledi.

UK Steel’in konu hakkında yayımladığı rapora göre 2024/2025 döneminde İngiltereli çelik üreticilerinin elektrik maliyeti 66£/MWh seviyesinde yer alırken, Alman üreticiler 50£/MWh ve Fransız üreticiler 43£/MWh ödeme yapıyor. Arada bulunan 16-22£/MWh’lik fiyat farkı, İngiltere çelik sektörünün Avrupalı rakiplerine kıyasla 37-50 milyon £ daha fazla maliyet yüklendiğini gösteriyor. Bununla birlikte hükümetin şebeke kullanım fiyatlarının yalnızca %60’ını karşılaması yetersiz görülüyor.

UK Steel, sektörün daha fazla elektrik gerektiren elektrik ark ocaklı üretime geçişi sırasında bu sorunun daha da büyüyeceğini ve hükümetin duruma el atması gerektiğini ifade etti.

Ticaret birliği, çelik sektörünün yaşadığı sorunların çözülmesi için hükümetin şebeke kullanım fiyatı karşılama oranını Almanya ve Fransa’da olduğu gibi %90’a çıkarmasını, perakende elektrik piyasasını gözden geçirmesini ve bulundukları konuma göre üreticilere dezavantaj yaratabilecek bölgesel fiyatlandırma modellerini kaldırmasını talep ediyor.