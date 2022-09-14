Primetals, voestalpine’in iki galvanizleme hattını geliştirecek

Çarşamba, 14 Eylül 2022 14:22:48 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis imalatçısı Primetals Technologies, Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine’den şirketin Linz şehrinde bulunan çelik tesisindeki 4 No’lu sıcak galvanizleme hattının yeniden inşası kapsamında, mevcut elektrik, sürüş ve otomasyon sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi ve genişletilmesi için sipariş aldığını belirtti. Bu yatırım sayesinde, tesiste otomotiv endüstrisi için daha yüksek mukavemetli, daha esnek ve daha çeşitli boyutlarda çelik üretilebilecek. Primetals Technologies 3 No’lu sıcak galvanizleme hattındaki elektrik ve otomasyon sistemlerini de geliştirecek.

Voestalpine 4 No’lu sıcak galvanizleme hattını yeniden inşa ederek ve genişleterek, daha güvenli otomobiller üretilmesine destek olacak. Öte yandan, şekillenebilirliği korumak suretiyle daha hafif otomobil gövdeleri üreterek otomobillerin karbon ayak izi de azaltılabilir.

Primetals söz konusu iki hattaki işlemlerin, şirketin faaliyetlerini durdurmayı planladığı tarihte gerçekleştirileceğini ifade etti ve bu da yalnızca birkaç gün sürecek.

Voestalpine otomotiv, elektrik, ev aletleri ve imalat endüstrileri için yüksek kalite sıcak ile soğuk rulo sac, elektro galvanizli ve galvanizli sac, doğal kaplamalı çelik ve çelik şerit tedarik ediyor.