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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak ayında %39,7 düştü

Cuma, 15 Mart 2024 09:16:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %25,7 ve yıllık %39,7 düşüşle 41.737 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %23,6 ve yıllık %34,3 düşüşle 33,93 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Çin’den yaptığı soğuk rulo sac ithalatı yıllık %97,2 düşüşle 11.729 mt olurken Çin’i 6.908 mt soğuk rulo sac ihraç eden İspanya ve 6.753 mt sevkiyat yapan Rusya takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Çin

11.729

414

-97,2

İspanya

6.908

1.897

+264,1

Rusya

6.753

21.294

-68,2

Güney Kore

3.997

36.589

-89,1

Hollanda

3.829

545

-85,7

Belçika

2.785

1.881

+48,0

Fransa

233

3.613

-95,5

Avusturya

1.683

576

+192,2

İngiltere

1.075

852

+726,2

İsveç

783

896

-12,6

Ocak ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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