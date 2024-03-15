Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak ayında %39,7 düştü

Cuma, 15 Mart 2024 09:16:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %25,7 ve yıllık %39,7 düşüşle 41.737 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %23,6 ve yıllık %34,3 düşüşle 33,93 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Çin’den yaptığı soğuk rulo sac ithalatı yıllık %97,2 düşüşle 11.729 mt olurken Çin’i 6.908 mt soğuk rulo sac ihraç eden İspanya ve 6.753 mt sevkiyat yapan Rusya takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Çin 11.729 414 -97,2 İspanya 6.908 1.897 +264,1 Rusya 6.753 21.294 -68,2 Güney Kore 3.997 36.589 -89,1 Hollanda 3.829 545 -85,7 Belçika 2.785 1.881 +48,0 Fransa 233 3.613 -95,5 Avusturya 1.683 576 +192,2 İngiltere 1.075 852 +726,2 İsveç 783 896 -12,6

Ocak ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: