Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %101,4 arttı

Salı, 07 Eylül 2021 12:24:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %66,7 ve yıllık %61,2 artış kaydederek 235.171 oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,7 ve yıllık %164,6 artışla 167,48 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %1011,4 artışla 2 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %202,8 artışla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,20 milyon mt ile yıllık %98,01 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak- Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.209.965 611.057 98,01 181.569 103.204 75,93 Ukrayna 259.493 298.163 -12,97 - 36.674 - Cezayir 157.126 - - 38.854 - - Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - - - - Azerbaycan 45.169 2.347 - 4.223 2.347 79,93 Hindistan 29.955 - - - - - Arnavutluk 28.220 92 - 5.324 - - Gürcistan 27.851 21.822 27,63 4.010 - - İtalya 18.039 3.794 375,46 1.759 1.108 58,75

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: