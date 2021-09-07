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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %101,4 arttı

Salı, 07 Eylül 2021 12:24:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %66,7 ve yıllık %61,2 artış kaydederek 235.171 oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,7 ve yıllık %164,6 artışla 167,48 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %1011,4 artışla 2 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %202,8 artışla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,20 milyon mt ile yıllık %98,01 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak- Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.209.965

611.057

98,01

181.569

103.204

75,93

Ukrayna

259.493

298.163

-12,97

-

36.674

-

Cezayir

157.126

-

-

38.854

-

-

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

45.169

2.347

-

4.223

2.347

79,93

Hindistan

29.955

-

-

-

-

-

Arnavutluk

28.220

92

-

5.324

-

-

Gürcistan

27.851

21.822

27,63

4.010

-

-

İtalya

18.039

3.794

375,46

1.759

1.108

58,75

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: çelik üretimi  kütük  Türkiye  uzun ürünler  Avrupa  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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