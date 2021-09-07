Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %101,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %66,7 ve yıllık %61,2 artış kaydederek 235.171 oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,7 ve yıllık %164,6 artışla 167,48 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %1011,4 artışla 2 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %202,8 artışla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,20 milyon mt ile yıllık %98,01 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak- Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.209.965
|
611.057
|
98,01
|
181.569
|
103.204
|
75,93
|
Ukrayna
|
259.493
|
298.163
|
-12,97
|
-
|
36.674
|
-
|
Cezayir
|
157.126
|
-
|
-
|
38.854
|
-
|
-
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
45.169
|
2.347
|
-
|
4.223
|
2.347
|
79,93
|
Hindistan
|
29.955
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
28.220
|
92
|
-
|
5.324
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
27.851
|
21.822
|
27,63
|
4.010
|
-
|
-
|
İtalya
|
18.039
|
3.794
|
375,46
|
1.759
|
1.108
|
58,75
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: