Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %24,6 ve yıllık %100,8 artışla 474.977 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %26,7 düşüş ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %101,9 artışla 244,84 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %13,5 artışla 3.278.732 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,1 artışla 1,80 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 638.550 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 605.730 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 397.540 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2023 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.308.246 638.550 -51,2 90.814 97.254 7,1 Malezya 163.391 605.730 270,7 - 73.923 - Çin 22.845 397.540 >1000 - 141.223 - Endonezya - 383.012 - - 53.353 - Cezayir 518.886 233.700 -55 76.076 - - Ukrayna 67.134 194.191 189,3 9.708 17.195 77,1 Vietnam - 132.709 - - 41.644 - Suudi Arabistan - 106.319 - - - - İran 127.131 88.168 -30,6 14.946 11.628 -22,2 Pakistan 43.912 80.900 84,2 5.582 8.005 43,4