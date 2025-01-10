Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %24,6 ve yıllık %100,8 artışla 474.977 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %26,7 düşüş ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %101,9 artışla 244,84 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %13,5 artışla 3.278.732 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,1 artışla 1,80 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 638.550 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 605.730 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 397.540 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2024
|
Yıllık değişim
|
Kasım 2023
|
Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Rusya
|
1.308.246
|
638.550
|
-51,2
|
90.814
|
97.254
|
7,1
|
Malezya
|
163.391
|
605.730
|
270,7
|
-
|
73.923
|
-
|
Çin
|
22.845
|
397.540
|
>1000
|
-
|
141.223
|
-
|
Endonezya
|
-
|
383.012
|
-
|
-
|
53.353
|
-
|
Cezayir
|
518.886
|
233.700
|
-55
|
76.076
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
67.134
|
194.191
|
189,3
|
9.708
|
17.195
|
77,1
|
Vietnam
|
-
|
132.709
|
-
|
-
|
41.644
|
-
|
Suudi Arabistan
|
-
|
106.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
127.131
|
88.168
|
-30,6
|
14.946
|
11.628
|
-22,2
|
Pakistan
|
43.912
|
80.900
|
84,2
|
5.582
|
8.005
|
43,4
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: