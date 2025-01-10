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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,5 yükseldi

Cuma, 10 Ocak 2025 12:29:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %24,6 ve yıllık %100,8 artışla 474.977 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %26,7 düşüş ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %101,9 artışla 244,84 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %13,5 artışla 3.278.732 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,1 artışla 1,80 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 638.550 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 605.730 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 397.540 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2024

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2023

Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.308.246

638.550

-51,2

90.814

97.254

7,1

Malezya

163.391

605.730

270,7

-

73.923

-

Çin

22.845

397.540

>1000

-

141.223

-

Endonezya

-

383.012

-

-

53.353

-

Cezayir

518.886

233.700

-55

76.076

-

-

Ukrayna

67.134

194.191

189,3

9.708

17.195

77,1

Vietnam

-

132.709

-

-

41.644

-

Suudi Arabistan

-

106.319

-

-

-

-

İran

127.131

88.168

-30,6

14.946

11.628

-22,2

Pakistan

43.912

80.900

84,2

5.582

8.005

43,4

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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