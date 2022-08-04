Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,8 azaldı

Perşembe, 04 Ağustos 2022 12:02:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %30,3 ve yıllık %134,2 artış kaydederek 330.261 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %20 ve yıllık %151 artışla 242,06 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %32,8 düşüşle 1,19 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,8 düşüşle 888,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 732.147 mt ile yıllık %29,01 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 92.537 mt ile Umman takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk altı ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 732.147 1.031.291 -29,01 237.604 119.559 98,73 Umman 92.537 92.319 0,24 46.811 - - Ukrayna 87.773 259.492 -66,18 - - - Cezayir 57.694 118.271 -51,22 16.137 - - Azerbaycan 54.828 40.945 33,91 5.944 8.417 -29,38 Hindistan 49.443 29.955 65,06 - - - İran 40.854 6.442 534,18 13.139 2.068 535,35 Romanya 27.344 - - - - - Gürcistan 17.947 23.841 -24,72 6.903 4.007 72,27 Pakistan 8.169 - - 2.352 - -

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: