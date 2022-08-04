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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,8 azaldı

Perşembe, 04 Ağustos 2022 12:02:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %30,3 ve yıllık %134,2 artış kaydederek 330.261 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %20 ve yıllık %151 artışla 242,06 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %32,8 düşüşle 1,19 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,8 düşüşle 888,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 732.147 mt ile yıllık %29,01 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 92.537 mt ile Umman takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk altı ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

732.147

1.031.291

-29,01

237.604

119.559

98,73

Umman

92.537

92.319

0,24

46.811

-

-

Ukrayna

87.773

259.492

-66,18

-

-

-

Cezayir

57.694

118.271

-51,22

16.137

-

-

Azerbaycan

54.828

40.945

33,91

5.944

8.417

-29,38

Hindistan

49.443

29.955

65,06

-

-

-

İran

40.854

6.442

534,18

13.139

2.068

535,35

Romanya

27.344

-

-

-

-

-

Gürcistan

17.947

23.841

-24,72

6.903

4.007

72,27

Pakistan

8.169

-

-

2.352

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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