Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %30,3 ve yıllık %134,2 artış kaydederek 330.261 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %20 ve yıllık %151 artışla 242,06 milyon $ oldu.
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %32,8 düşüşle 1,19 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,8 düşüşle 888,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 732.147 mt ile yıllık %29,01 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 92.537 mt ile Umman takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk altı ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
732.147
|
1.031.291
|
-29,01
|
237.604
|
119.559
|
98,73
|
Umman
|
92.537
|
92.319
|
0,24
|
46.811
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
87.773
|
259.492
|
-66,18
|
-
|
-
|
-
|
Cezayir
|
57.694
|
118.271
|
-51,22
|
16.137
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
54.828
|
40.945
|
33,91
|
5.944
|
8.417
|
-29,38
|
Hindistan
|
49.443
|
29.955
|
65,06
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
40.854
|
6.442
|
534,18
|
13.139
|
2.068
|
535,35
|
Romanya
|
27.344
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
17.947
|
23.841
|
-24,72
|
6.903
|
4.007
|
72,27
|
Pakistan
|
8.169
|
-
|
-
|
2.352
|
-
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: