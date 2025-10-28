 |  Giriş 
SMS Group, Henan Jiyuan Iron and Steel’in kütük döküm tesisini yenileyecek

Salı, 28 Ekim 2025 10:41:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group bünyesindeki SMS Concast, Çinli çelik üreticisi Henan Jiyuan Iron and Steel ile şirketin 2 No’lu sürekli döküm makinesini yenilemek için anlaşma yaptığını açıkladı. SMS Group anlaşma kapsamında ilk olarak yerel bir üretici tarafından inşa edilen sekiz bantlı döküm makinesini verimlilik ve kalite açısından yeni standartlara ulaşmak amacıyla tamamen yeniden tasarlayacak. Çalışmaların 2026 yılının Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Modernizasyon çalışması, ürün kalitesini artırmayı, verimi yükseltmeyi ve tesisin farklı çelik kalitelerini işleme esnekliğini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda özellikle rulman ve yay çelikleri gibi yüksek karbonlu çeliklerin yanı sıra otomotiv sektörüne yönelik çeşitli kalitelerden çelik üretimi mümkün olacak. SMS Group proje tamamlandığında tesisin yıllık kütük üretim kapasitesinin 1 milyon mt’un üzerine çıkacağını öngörüyor.

Döküm makinesi sekiz bant ve 10 metrelik nominal yarıçap ile çalışacak ve 150 mm, 160 mm ve 180 mm kesitli kütükler üretebilecek. Üretimin %90’ından fazlasını, döküm ve otomotiv parçası üretimi gibi işlemlerde kullanılan özel kalite çubuk ve yüksek karbonlu çelikler oluşturacak.

SMS Group yenilenen döküm makinesine kendi geliştirdiği CONFLOW sistemini entegre ederek çelik akışının hassas şekilde kontrol edilmesi sağlanacak. Bu sayede iç yapı tutarlılığı korunurken, porozite oranı minimuma indirilecek. Ayrıca kurulacak CONDRIVE sistemi de kurulacak salınım parametrelerinin esnek biçimde ayarlanmasına imkan tanıyacak.


