Danieli Çin’den yeni sürekli döküm makinesi siparişi aldı

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Çinli çelik üreticisi Henan Fengbao Special Steel Co., Ltd. tarafından Çin’in Henan eyaletinde kurulmak üzere yüksek alaşımlı yuvarlak kütük üretecek yeni bir büyük çaplı sürekli döküm makinesi siparişi aldı.

Yeni sürekli döküm makinesi 1000 milimetre çapa kadar yuvarlak kütükler üretebilen üç bantlı bir sistemle donatılacak. Henan Fengbao yüksek mukavemet ve ısı dayanımıyla bilinen P91 ve P92 gibi yüksek alaşımlı kalitelerde üretim yapmayı hedefliyor.

Bu sipariş, Danieli’nin son yıllarda Çin’den aldığı sekizinci büyük çaplı yuvarlak kütük sürekli döküm makinesi siparişi oldu.