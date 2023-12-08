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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %34,3 arttı

Cuma, 08 Aralık 2023 10:13:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %14,2 artışla ve yıllık %56,2 düşüşle 104.588 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10,1 artarak ve yıllık %58,1 düşerek 57,46 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %34,3 artarak 2,65 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %14,8 artışla 1,58 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.217.422 mt ile yıllık %4,6 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %667,5 artışla 442.810 mt kütük ile blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %43,2 artışla 197.876 ihracat yapan Umman takip etti.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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