Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18 düştü

Cuma, 09 Aralık 2022 14:46:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %22,5 ve yıllık %227,4 artış kaydederek 239.431 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %17,2 ve yıllık %156,9 artışla 136,64 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kütük ithalatı yıllık %18 düşüşle 1,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8,6 düşüşle 1,37 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,28 milyon mt ile yıllık %9,5 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, 138.140 mt ile Umman takip etti.

Türkiye’nin yılın ilk 10 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 1.276.317 1.410.081 -9,5 123.985 45.349 +173,4 Umman 138.140 92.319 +49,6 39.904 - - Ukrayna 109.984 324.857 -66,1 7.161 5.444 +31,5 İran 97.301 7.507 - 12.469 700 - Azerbaycan 67.582 53.592 +26,1 1.358 1.869 -27,3 Cezayir 57.694 264.880 -78,2 - 17.186 - Hindistan 49.443 29.955 +65 - - - Bahreyn 31.387 - - - - - Romanya 27.344 2.978 - 106 - - Pakistan 27.148 - - 5.978 - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: