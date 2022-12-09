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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18 düştü

Cuma, 09 Aralık 2022 14:46:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %22,5 ve yıllık %227,4 artış kaydederek 239.431 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %17,2 ve yıllık %156,9 artışla 136,64 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kütük ithalatı yıllık %18 düşüşle 1,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8,6 düşüşle 1,37 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,28 milyon mt ile yıllık %9,5 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, 138.140 mt ile Umman takip etti.

Türkiye’nin yılın ilk 10 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.276.317

1.410.081

-9,5

123.985

45.349

+173,4

Umman

138.140

92.319

+49,6

39.904

-

-

Ukrayna

109.984

324.857

-66,1

7.161

5.444

+31,5

İran

97.301

7.507

-

12.469

700

-

Azerbaycan

67.582

53.592

+26,1

1.358

1.869

-27,3

Cezayir

57.694

264.880

-78,2

-

17.186

-

Hindistan

49.443

29.955

+65

-

-

-

Bahreyn

31.387

-

-

-

-

-

Romanya

27.344

2.978

-

106

-

-

Pakistan

27.148

-

-

5.978

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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