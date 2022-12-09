Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %22,5 ve yıllık %227,4 artış kaydederek 239.431 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %17,2 ve yıllık %156,9 artışla 136,64 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kütük ithalatı yıllık %18 düşüşle 1,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %8,6 düşüşle 1,37 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,28 milyon mt ile yıllık %9,5 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, 138.140 mt ile Umman takip etti.
Türkiye’nin yılın ilk 10 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.276.317
|
1.410.081
|
-9,5
|
123.985
|
45.349
|
+173,4
|
Umman
|
138.140
|
92.319
|
+49,6
|
39.904
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
109.984
|
324.857
|
-66,1
|
7.161
|
5.444
|
+31,5
|
İran
|
97.301
|
7.507
|
-
|
12.469
|
700
|
-
|
Azerbaycan
|
67.582
|
53.592
|
+26,1
|
1.358
|
1.869
|
-27,3
|
Cezayir
|
57.694
|
264.880
|
-78,2
|
-
|
17.186
|
-
|
Hindistan
|
49.443
|
29.955
|
+65
|
-
|
-
|
-
|
Bahreyn
|
31.387
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
27.344
|
2.978
|
-
|
106
|
-
|
-
|
Pakistan
|
27.148
|
-
|
-
|
5.978
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: