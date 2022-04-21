Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %29 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %6, yıllık ise %21,5 düşüşle 401.624 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,5 düşüş ve yıllık ise %137,8 artışla 145,6 milyon $ oldu.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %29 azalarak 828.919 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %114,2 artışla 291,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin yaptığı Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 381.672 mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat ise 165.171 mt seviyesinde kaldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
381.672
|
487.698
|
-21,74
|
79.115
|
244.064
|
-67,58
|
Kanada
|
165.171
|
213.102
|
-22,49
|
165.170
|
117.232
|
40,89
|
Kolombiya
|
90.418
|
59.026
|
53,18
|
60.426
|
-
|
-
|
ABD
|
76.998
|
313.171
|
-75,41
|
76.997
|
150.310
|
-48,77
|
Rusya
|
34.532
|
95.016
|
-63,66
|
19.914
|
-
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: