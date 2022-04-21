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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %29 azaldı

Perşembe, 21 Nisan 2022 15:27:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %6, yıllık ise %21,5 düşüşle 401.624 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,5 düşüş ve yıllık ise %137,8 artışla 145,6 milyon $ oldu.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %29 azalarak 828.919 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %114,2 artışla 291,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin yaptığı Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 381.672 mt olurken, Kanada’dan yapılan ithalat ise 165.171 mt seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

381.672

487.698

-21,74

79.115

244.064

-67,58

Kanada

165.171

213.102

-22,49

165.170

117.232

40,89

Kolombiya

90.418

59.026

53,18

60.426

-

-

ABD

76.998

313.171

-75,41

76.997

150.310

-48,77

Rusya

34.532

95.016

-63,66

19.914

-

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:



Etiketler: hammaddeler Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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