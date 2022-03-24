Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %34,9 azaldı

Perşembe, 24 Mart 2022 15:16:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %23 ve yıllık %34,9 düşüşle 427.295 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %22 düşüş ve yıllık %95 artışla 146,3 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 302.557 mt olurken, Kolombiya’dan yapılan ithalat ise 29.992 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 302.557 243.633 24,19 Kolombiya 29.992 59.026 -49,19 Rusya 14.618 95.016 -84,62

Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: