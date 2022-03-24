Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %34,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %23 ve yıllık %34,9 düşüşle 427.295 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %22 düşüş ve yıllık %95 artışla 146,3 milyon $ oldu.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 302.557 mt olurken, Kolombiya’dan yapılan ithalat ise 29.992 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
Ocak 2022
|
Ocak 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
302.557
|
243.633
|
24,19
|
Kolombiya
|
29.992
|
59.026
|
-49,19
|
Rusya
|
14.618
|
95.016
|
-84,62
Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: