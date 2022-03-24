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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %34,9 azaldı

Perşembe, 24 Mart 2022 15:16:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %23 ve yıllık %34,9 düşüşle 427.295 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %22 düşüş ve yıllık %95 artışla 146,3 milyon $ oldu.

 

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 302.557 mt olurken, Kolombiya’dan yapılan ithalat ise 29.992 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

302.557

243.633

24,19

Kolombiya

29.992

59.026

-49,19

Rusya

14.618

95.016

-84,62

Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  hammaddeler  Türkiye  Avrupa  çelik üretimi 

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