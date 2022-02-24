Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021 yılında %2,7 düştü

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:35:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %53,3 artış ve yıllık %2,2 düşüşle 555.251 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %26,5 ve yıllık %193,4 artışla 187,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.





2021 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,7 düşüşle 5,32 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %42,4 artışla 912,1 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 3,28 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 899.902 mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Avustralya 3.278.525 904.260 262,56 435.725 155.162 180,82 ABD 899.902 2.466.528 -63,52 72.964 79.861 -8,64 Kanada 567.700 1.112.227 -48,96 - 240.952 - Rusya 314.036 558.167 -43,74 16.830 31.720 -46,94 Kolombiya 264.268 353.041 -25,15 29.730 59.784 -50,27

2021 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: