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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021 yılında %2,7 düştü

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:35:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, aylık %53,3 artış ve yıllık %2,2 düşüşle 555.251 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %26,5 ve yıllık %193,4 artışla 187,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


 

2021 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,7 düşüşle 5,32 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %42,4 artışla 912,1 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 3,28 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 899.902 mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Avustralya

3.278.525

904.260

262,56

435.725

155.162

180,82

ABD

899.902

2.466.528

-63,52

72.964

79.861

-8,64

Kanada

567.700

1.112.227

-48,96

-

240.952

-

Rusya

314.036

558.167

-43,74

16.830

31.720

-46,94

Kolombiya

264.268

353.041

-25,15

29.730

59.784

-50,27

2021 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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