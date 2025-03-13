 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak’ta %21,9 geriledi

Perşembe, 13 Mart 2025 13:17:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %21,9 ve aylık %56,7 düşüşle 55.128 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2024 yılının Ocak ayına kıyasla yıllık %26,2 ve aylık %57,2 düşüşle 32,03 milyon $ oldu.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Ocak 2025

Aynı ayda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %140,3 artışla 174.210 mt ile Yemen oldu. Yemen’i, 46.725 mt filmaşin ithal eden Romanya ve 30.044 mt ithalat yapan Ürdün takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)  
 Ocak 2025Ocak 2024Yıllık değişim (%)
Romanya31.79915.034111,5
Avustralya7.4123.567107,8
Suriye2.886--
Hong Kong2.494--
Arnavutluk2.303149>1000
Paraguay1.4201.832-22,5
Sırbistan1.1271.565-28
BAE525--
Fransa45452773,1
İran34829816,8

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da uzun mamul fiyatları yatay seyretse de kotaların düşmesi nedeniyle piyasada artış bekleniyor

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel uzun mamul fiyatları vergilere yönelik bekle-gör tutumuna bağlı olarak yatay seyretti

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Şubat ayında yatay seyretti

13 Mar | Çelik Haberler

Kardemir filmaşin fiyatlarını yukarı çekti

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını artırdı

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla yatay

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun bir aranın ardından fiyatlarını yükseltti

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Mart ortası için yerel inşaat demiri fiyatlarını 7$/mt düşürdü

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 11. Hafta, 2025

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis