Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak’ta %21,9 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %21,9 ve aylık %56,7 düşüşle 55.128 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2024 yılının Ocak ayına kıyasla yıllık %26,2 ve aylık %57,2 düşüşle 32,03 milyon $ oldu.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Ocak 2025

Aynı ayda Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %140,3 artışla 174.210 mt ile Yemen oldu. Yemen’i, 46.725 mt filmaşin ithal eden Romanya ve 30.044 mt ithalat yapan Ürdün takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 31.799 15.034 111,5 Avustralya 7.412 3.567 107,8 Suriye 2.886 - - Hong Kong 2.494 - - Arnavutluk 2.303 149 >1000 Paraguay 1.420 1.832 -22,5 Sırbistan 1.127 1.565 -28 BAE 525 - - Fransa 454 52 773,1 İran 348 298 16,8

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak 2025