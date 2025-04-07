Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %51,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı Şubat ayında aylık %15,3 ve yıllık %66,7 düşüşle 46.869 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %16 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %69,5 düşüşle 26,99 milyon $ oldu.

Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %51,7 düşüşle 102.187 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %55,1 düşüşle 59,13 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Ocak - Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 41.687 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 8.303 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 7.490 mt ithalat yapan Libya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 41.687 64.242 -35,1 9.747 49.207 -80,2 Avustralya 8.303 9.865 -15,8 890 6.297 -85,9 Libya 7.490 - - 7.490 - - Bulgaristan 4.679 12.514 -62,6 4.679 7.809 -40,1 Suriye 4.317 25 >1000 1.431 25 >1000 İtalya 3.017 7.149 -57,8 3.017 2.999 0,6 Hong Kong 2.494 - - - - - Paraguay 2.441 2.705 -9,8 1.021 872 17,1 Arnavutluk 2.343 1.948 20,3 39 1.799 -97,8 Belçika 2.300 34.548 -93,3 2.000 30.283 -93,4

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Şubat 2025