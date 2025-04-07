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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %51,7 azaldı

Pazartesi, 07 Nisan 2025 10:52:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı Şubat ayında aylık %15,3 ve yıllık %66,7 düşüşle 46.869 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %16 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %69,5 düşüşle 26,99 milyon $ oldu.

Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %51,7 düşüşle 102.187 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %55,1 düşüşle 59,13 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Ocak - Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 41.687 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 8.303 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 7.490 mt ithalat yapan Libya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 Ocak-Şubat 2025Ocak-Şubat 2024Yıllık değişim
(%)		Şubat 2025Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya41.68764.242-35,19.74749.207-80,2
Avustralya8.3039.865-15,88906.297-85,9
Libya7.490--7.490--
Bulgaristan4.67912.514-62,64.6797.809-40,1
Suriye4.31725>10001.43125>1000
İtalya3.0177.149-57,83.0172.9990,6
Hong Kong2.494-----
Paraguay2.4412.705-9,81.02187217,1
Arnavutluk2.3431.94820,3391.799-97,8
Belçika2.30034.548-93,32.00030.283-93,4

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Şubat 2025


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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