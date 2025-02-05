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Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2024 yılında %27,2 arttı

Çarşamba, 05 Şubat 2025 10:47:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %380 ve yıllık %14,8 artışla 127.266 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %355,8 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %14,7 artışla 74,88 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %27,2 artışla 919.904 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %23,2 artışla 560,80 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye'nin filmaşin ihracatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 313.579 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 81.653 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 79.965 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

2024 yılında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2024

2023

Yıllık değişim
(%)

Aralık 2024

Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

313.579

173.902

80,3

76.063

21.610

252

Bulgaristan

81.653

30.539

167,4

14.701

5.806

153,2

Australia

79.965

44.848

78,3

7.488

2.933

155,3

Bosna-Hersek

45.764

15.388

197,4

-

2.501

-

İspanya

39.918

38.495

3,7

35

10.030

-99,7

Belçika

34.548

30.103

14,8

-

30.099

-

İtalya

32.859

11.482

186,2

28

4.477

-99,4

İsrail

22.128

218.563

-89,9

-

18.702

-

Şili

19.201

10.154

89,1

5.316

-

-

Mısır

18.482

9.609

92,3

3.000

950

215,8

Türkiye’nin filmaşin ihracatı dağılımı - 2024 yılı


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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