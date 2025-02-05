Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2024 yılında %27,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %380 ve yıllık %14,8 artışla 127.266 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %355,8 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %14,7 artışla 74,88 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %27,2 artışla 919.904 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %23,2 artışla 560,80 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye'nin filmaşin ihracatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 313.579 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 81.653 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 79.965 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

2024 yılında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Romanya 313.579 173.902 80,3 76.063 21.610 252 Bulgaristan 81.653 30.539 167,4 14.701 5.806 153,2 Australia 79.965 44.848 78,3 7.488 2.933 155,3 Bosna-Hersek 45.764 15.388 197,4 - 2.501 - İspanya 39.918 38.495 3,7 35 10.030 -99,7 Belçika 34.548 30.103 14,8 - 30.099 - İtalya 32.859 11.482 186,2 28 4.477 -99,4 İsrail 22.128 218.563 -89,9 - 18.702 - Şili 19.201 10.154 89,1 5.316 - - Mısır 18.482 9.609 92,3 3.000 950 215,8

Türkiye’nin filmaşin ihracatı dağılımı - 2024 yılı