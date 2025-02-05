Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2024 yılında %27,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %380 ve yıllık %14,8 artışla 127.266 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %355,8 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %14,7 artışla 74,88 milyon $ oldu.
2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %27,2 artışla 919.904 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %23,2 artışla 560,80 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye'nin filmaşin ihracatı - 2024
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 313.579 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 81.653 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 79.965 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.
2024 yılında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
Ülke
Miktar (mt)
2024
2023
Yıllık değişim
Aralık 2024
Aralık 2023
Yıllık değişim
(%)
Romanya
313.579
173.902
80,3
76.063
21.610
252
Bulgaristan
81.653
30.539
167,4
14.701
5.806
153,2
Australia
79.965
44.848
78,3
7.488
2.933
155,3
Bosna-Hersek
45.764
15.388
197,4
-
2.501
-
İspanya
39.918
38.495
3,7
35
10.030
-99,7
Belçika
34.548
30.103
14,8
-
30.099
-
İtalya
32.859
11.482
186,2
28
4.477
-99,4
İsrail
22.128
218.563
-89,9
-
18.702
-
Şili
19.201
10.154
89,1
5.316
-
-
Mısır
18.482
9.609
92,3
3.000
950
215,8