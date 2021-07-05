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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Haziran’da aylık %7,22 arttı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 11:38:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Haziran ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Mayıs ayına göre %4,01, önceki yılın aynı ayına göre %42,89 ve on iki aylık ortalamaya göre %25,38 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %7,22 ve önceki yılın Haziran ayına göre %100,04 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %52,36 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %3,76 ve yıllık %48,32 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %30,76 arttı.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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