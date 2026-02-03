 |  Giriş 
Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2026’nın Ocak ayında %2,16 arttı

Salı, 03 Şubat 2026 14:40:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %2,67, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %27,17 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %25,39 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,16 ve 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %24,10 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %15,75 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %3,39 ve yıllık %26,16 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %23,36 arttı


