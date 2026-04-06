Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2026’nın Mart ayında %2,28 arttı

Pazartesi, 06 Nisan 2026 14:44:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %2,30, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %28,08 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %25,98 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,28 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %25,04 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %18,52 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,72 ve yıllık %24,19 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %24,01 arttı.


